В «Хаасе» прокомментировали ситуацию с чёрными флагами обоим гонщикам

Пилот «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал итоги первых тренировок Гран-при Монако.



«Это был интересный и богатый на события день для нас. Утром у нас были проблемы с айти-оборудованием и мы некоторое время не могли работать на трассе. Все проблемы были устранены, но многие люди увидели в чёрных флагах намного больше, чем было на самом деле. Мы все равно смогли выехать за 20 минут до конца первой тренировки. Во второй практике всё было довольно хорошо. Мы проехали много кругов, не было никаких проблем. Всё снова работало.

Машина выглядит конкурентоспособной. Так что посмотрим, что случится в субботу, и, надеюсь, мы сможем повторить наш сегодняшний результат и провести хорошую квалификацию — а она будет означать хорошую гонку в воскресенье», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба его команды.