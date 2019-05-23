Феттель: не хватало темпа по сравнению с «Мерседесом»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги первых тренировок Гран-при Монако, посетовав на отсутствие темпов в сравнении с основными конкурентами.
«Довольно многие вещи не работали, так что тренировки были не слишком продуктивными. У меня были некоторые сложности, не хватало темпа по сравнению с «Мерседесом». Были проблемы с тем, чтобы заставить шины работать по-настоящему, так что у нас есть работа. Не хватало всего понемногу — это не то, чего тебе хочется на такой трассе. Ты бы хотел знать, что сейчас сделает машина.
Вы можете ожидать от нас немного большего. Уверен, что к субботе всё несколько успокоится. Быть может, станет теплее, и это, возможно, поможет нам», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPToday.
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