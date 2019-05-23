Эддолс: инженерам предстоит поработать над настройками Квята

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс прокомментировал итоги первых тренировок Гран-при Монако.



«Четверг для нашей команды сложился удачно, учитывая то, что Александер Албон впервые работал за рулём болида Формулы-1 на этой трассе, а Даниил Квят не выступал в прошлом году. Было важно, чтобы пилоты проехали как можно больше кругов, прибавляя в скорости, потому что это важно в Монако.



На первой серии кругов у Даниила возникли проблемы с балансом, он рано завершил попытку, чтобы поправить настройки. Изменения помогли, но его баланс болида не был так хорош, как у Албона. В итоге Александер чисто проехал свою вторую попытку и показал пятое время. На примере Алекса мы увидели, что машина конкурентоспособна, но сегодня и завтра инженерам нужно поработать с Даниилом, чтобы в субботу машина ему подходила. Уверены, что сможем прибавить и поработать в квалификации», — приводит слова Джонатана Эддолса пресс-служба команды.