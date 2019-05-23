К. Уильямс назвала существование права вето для «Феррари» «глупостью»

Заместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс считает, что Формула-1 слишком демократична. В частности, она ясно дала понять, что чемпионату пора лишить права вето руководство «Феррари».
«Думаю, это глупо. Думаю, что проблема нашего спорта в том, что он слишком демократичен. Я говорю об этом достаточно открыто. Думаю, что руководству Формулы-1 и ФИА нужно брать больше ответственности за регламент. Мы хотим, чтобы решения принимались коллегиально, что влияет негативно, ведь у каждой команды своя повестка дня.
Нам необходимо думать о стабильности спорта в будущем и защищать его ДНК. Делать это достаточно сложно. Не думаю, что одна команда должна иметь право вето. Лично я в этом не вижу никакого смысла", — приводит слова Клэр Уильямс Autosport.
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