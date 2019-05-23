Бинотто не исключает, что «Феррари» будет бороться за победу на Гран-при Монако

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что, невзирая на явное отставание от «Мерседеса» в ходе свободных практик Гран-при Монако, команда всё ещё может рассчитывать на успешный уик-энд.

«У нас были некоторые проблемы с прогревом передних колёс, в минувшем году нам, напротив, было сложно их охладить, так что да, прогрев стал проблемой. Вместе с тем к одному квалификационному кругу можно подготовиться. Уверен, что, анализируя полученные данные, мы сможем оптимизировать работу болида для удачной квалификации.

Конечно, по сравнению с конкурентами сегодня нам не хватало скорости, но думаю, что в субботу и воскресенье мы приблизимся к соперникам и игра ещё не закончена. В ходе практик «Мерседес» показал, что они с лёгкостью находят рабочее окно. Но завтра в нашем распоряжении целый день, так что давайте подождём квалификации и гонки", — приводит слова Бинотто FormulaSpy.