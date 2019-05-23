В «Феррари» изучают вариант с возвращением экс-инженера команды Ресты

В последние дни в СМИ всё чаще стала появляться информация о том, что бывший инженер «Феррари», а ныне технический директор «Альфа Ромео» Симоне Реста может вернуться в Маранелло. Руководитель «Скудерии» Маттиа Бинотто не стал опровергать эти слухи, признав, что в команде изучают все варианты, которые могут принести пользу.

«Я слышал об этих разговорах. Как команда, мы несомненно всегда пытаемся стать лучше в тех аспектах, где уступаем. Симоне уже работал в „Феррари“ в прошлом. Теперь он занимает должность технического директора в „Альфа Ромео“, и у него есть отличный опыт. Мы рассматриваем возможность его возвращения на определённом этапе, но это не то, что мы уже решили.

Его потенциальная роль в команде сейчас занята. Но правда в том, что мы думаем о варианте его возвращения, точно так мы думаем и о других людях, которые могут пополнить наши ряды или покинуть их. Организация всегда динамична, и это нормально», — приводит слова Бинотто Motorsport.