В «Феррари» изучают вариант с возвращением экс-инженера команды Ресты

В последние дни в СМИ всё чаще стала появляться информация о том, что бывший инженер «Феррари», а ныне технический директор «Альфа Ромео» Симоне Реста может вернуться в Маранелло. Руководитель «Скудерии» Маттиа Бинотто не стал опровергать эти слухи, признав, что в команде изучают все варианты, которые могут принести пользу.
«Я слышал об этих разговорах. Как команда, мы несомненно всегда пытаемся стать лучше в тех аспектах, где уступаем. Симоне уже работал в „Феррари“ в прошлом. Теперь он занимает должность технического директора в „Альфа Ромео“, и у него есть отличный опыт. Мы рассматриваем возможность его возвращения на определённом этапе, но это не то, что мы уже решили.
Его потенциальная роль в команде сейчас занята. Но правда в том, что мы думаем о варианте его возвращения, точно так мы думаем и о других людях, которые могут пополнить наши ряды или покинуть их. Организация всегда динамична, и это нормально», — приводит слова Бинотто Motorsport.
- 24 мая 2019
-
01:06
-
00:55
-
00:24
-
00:09
- 23 мая 2019
-
23:59
-
22:56
-
22:27
-
21:56
-
21:22
-
21:12
-
20:50
-
20:48
-
20:41
-
20:39
-
20:27
-
20:22
-
20:13
-
20:07
-
19:37
-
19:11
-
19:05
-
19:03
-
19:01
-
18:13
-
18:11
-
17:33
-
16:40
-
15:55
-
15:01
-
14:46
-
14:07
-
13:49
-
13:26
-
13:07
-
12:25