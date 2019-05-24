Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Роналду — Хэмилтону: всегда приятно увидеться с тобой, бро

Роналду — Хэмилтону: всегда приятно увидеться с тобой, бро
Авто / Формула-1 0

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в четверг посетил паддок Гран-при Монако Формулы-1. В частности португалец встретился в боксах с британским гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Всегда приятно увидеться с тобой, бро», — написал Роналду в собственном инстаграм-аккаунте в подписи к совместной фотографии с пилотом.

«Здорово пересеклись, бро», — ответил ему в комментариях Хэмилтон.

Гонщик «Мерседеса» показал лучшее время во второй части свободных заездов Гран-при Монако в четверг, на 81 тысячную секунды опередив партнёра по команде Валттери Боттаса.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент