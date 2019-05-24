В «Феррари» не собираются менять концепцию переднего антикрыла

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что у его команды инженеров в настоящий момент нет намерений кардинально изменить переднее антикрыло болида SF-90 и взять на вооружение более традиционную концепцию «Мерседеса» без понижения плоскостей ближе к концевым пластинам.



«Я думаю, нам не нужно менять наше переднее антикрыло. Это просто другая концепция по сравнению с „Мерседесом“, но это не означает, что мы сейчас достигли максимума при такой концепции. Мы не предвидим изменение концепции антикрыла.



Стиль „Мерседеса“ был проверен в начале нашего проекта, так что мы проводили сравнения, когда начинали. Это было одним из путей развития. Определённо, по ходу сезона ты стараешься дважды проверить всё, что сделал, чтобы посмотреть, был ли сделан правильный выбор, но мы сейчас не ожидаем изменения концепции», — приводит слова Бинотто Motorsport.



Вместе с тем швейцарец отметил, что команд изучает, не стоит ли при развитии аэродинамики болида сместить акцент с низкого лобового сопротивления на более высокий уровень прижимной силы: «Думаю, у нас есть машина, которая в каком-то плане довольно эффективна, как вы можете видеть это на прямых, но это не значит, что у нас автомобиль с самой высокой на пит-лейне прижимной силой. Для нас было бы правильно задаваться вопросом, не должны ли мы ставить перед собой иные цели по тому, как выжимать финальную часть скорости».