В «Альфа Ромео» нацелены на выход в финал квалификации двумя болидами

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр остался доволен свободными практиками Гран-при Монако и обозначил цели команды на уик-энд. По словам функционера, задача обоих пилотов на 25 мая — выход в третий сегмент квалификации.
«Приятно начинать этап в Монако с двух чистых сессий. Уверенность на этой трассе исходит от времени на круге. Мы довольны той работой, которую нам удалось проделать в ходе свободных практик. Нашей целью является выход в третий сегмент квалификации двумя болидами, для выполнения этой задачи критически важно прибавить в скорости», — приводит слова функционера пресс-служба «Альфа Ромео».
После пяти этапов чемпионата мира «Альфа Ромео» занимает седьмое место в зачёте Кубка конструкторов. В активе команды 13 баллов, все очки удалось заработать Кими Райкконену.
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