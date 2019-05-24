Уикенс показал, как вновь учится ходить после операции

Гонщик IndyCar Роберт Уикенс, перенёсший операцию после крупной аварии в Поконо, рассказал о восстановлении. Пилот выложил видео, на котором самостоятельно поднимается по трапу самолёта, держась за поручни.
«Какие большие изменения могут произойти за два месяца! Я садился на этот самолёт, чтобы прилететь на открытие сезона в Сэнт-Пит. Карли Вудс тогда помогла моим ногам передвигаться, люди помогали мне. Сегодня я сел на тот же самый самолёт, но сделал это полностью самостоятельно. Я не горжусь первыми и последними шагами, но всё равно счастлив», — написал Уикенс, опубликовав соответствующее видео в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» Уикенса
Уикенс попал в аварию в августе 2018 года. Тогда он на скорости 350 км/ч влетел в защитную сетку. В больнице канадцу диагностировали переломы обеих ног и правой руки, ушиб лёгкого и травму позвоночника. Позже стало известно, что сломан шейный отдел позвоночника, повреждён спинной мозг. Уикенсу провели срочную операцию.
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