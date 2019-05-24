Марко переименовал квалификационный режим мотора «Мерседеса» в «режим Мазепина»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко вновь припомнил команде «Мерседес» сильный результат российского гонщика Никиты Мазепина на недавних тестах Формулы-1 в Барселоне. Сразу после испытаний Марко заявил, что столь сильное время Мазепина, не занимающего ведущих позиций в Формуле-2, лишний раз демонстрирует превосходство техники «Мерседеса». Марко вновь упомянул российского пилота, когда подвёл итоги двух первых тренировок Гран-при Монако Формулы-1: австриец переименовал в честь россиянина специальный квалификационный режим работы двигателей «Мерседес», у которого неофициальное название «режим вечеринки».
«Мы были в четверг ближе к „Мерседесу“, чем рассчитывали прежде. Я думаю, в конце они были примерно на две десятые секунды быстрее. Но никто не знает, как они поедут в „режиме Мазепина“», — заявил Марко в интервью Auto Bild.
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