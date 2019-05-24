Смоляр завоевал поул-позишен на этапе Еврокубка Формулы «Рено» в Монако

24-26 мая в Монако проходит третий этап Еврокубка Формулы «Рено». Пилот молодежной программы SMP Racing Александр Смоляр в квалификации, которая состоялась утром в пятницу, показал лучшее время, сообщает пресс-служба программы.
По правилам серии участники в квалификации на этапе в Монако делятся на две группы. Обладатель лучшего времени в группе А стартует в субботней гонке с первого места, самый быстрый пилот в группе В – с поул-позиции в воскресном заезде. Александр Смоляр оказался во второй группе и по итогам квалификации показал абсолютно лучшее время среди 22 гонщиков — 1:41.335. Согласно регламенту, в субботней гонке Смоляр будет стартовать со второй позиции, в воскресной – с поула.
«Победа в квалификации в Монако – очень значимое событие для меня. В квалификации были сложные условия – трасса была мокрой из-за дождя. Но я очень рад, что справился с ними лучше всех и в воскресенье мы будем стартовать с поул-позиции», — заявил Смоляр.
Старт первой гонки в субботу – в 11:15 мск, начало воскресного заезда – в 13:00 мск.
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