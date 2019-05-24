«Рено» пришлось урезать мощность двигателя из-за серьёзной проблемы

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль признал, что команда столкнулась с проблемами надёжности силовой установки. К Гран-при Монако проблемы удалось решить.

«Зимой у нас была возможность сосредоточиться на мощности, необходимой для конкурентоспособности. Это означает, что ряд двигателей для динамического стенда, которые должны были использоваться для обеспечения надёжности, на практике использовались для работы над мощностью.

В плане мощности у нас были хорошие результаты, но надёжность упала ниже допустимого уровня. Были две причины. Первая, о ней вы знаете, – модуль MGU-K. О второй вы не знаете. Это проблемы с шатуном на болиде Нико Хюлькенберга в Бахрейне. Шатун очень важен, учитывая, что он находится у основания двигателя, являясь фундаментальной частью.

Да, у нас была проблема, которую не удалось решить зимой. У нас не было запасного плана. Но команда здорово сработала, в следующие пять недель нам удалось определить проблему, понять её, разработать новый дизайн, протестировать детали. В итоге мы смогли привезти и установить их перед Гран-при Испании не только себе, но и «Макларену». Поэтому в Испании и был использован новый двигатель.

В Барселоне мы сделали шаг вперёд в плане скорости, но пока ещё нельзя сказать, что был использован весь потенциал. Нам ещё нужно было получить обратную связь в Барселоне, провести анализ данных. В грядущий уик-энд мы сделаем ещё один шаг вперёд.

Исходя из нашего анализа, мы видим, что теперь находимся на том же уровне, что «Феррари» и «Мерседес» во время гонки, но отстаём от «Феррари» в квалификации. Посмотрим, как сложится гонка в Монако, тогда поймём, как обстоят дела с мотором», — цитирует Абитебуля Motorsport.