Моторный регламент Формулы-1 могут изменить в 2025 году

Руководство Формулы-1 может пересмотреть регламент, касающийся двигателей, в 2025 году. Существует принципиальная договорённость, что при кардинальной смене правил в 2021 году регламент в части двигателей практически не изменится, но моторы должны стать громче. Впрочем, как утверждает GrandPX.News, правила, касающиеся силовых установок, всё же могут изменить. Так, в Монако идёт обсуждение возможности внесения изменений с 2025 года.
Руководитель «Макларена» Зак Браун поддержал эту идею. По мнению Брауна, открытые правила позволят многим производителям разрабатывать силовые установки.
«Если у нас будет разнообразие моторов, производителей не станут ограничивать в плане количества цилиндров и так далее, то, возможно, гонки станут интереснее», — цитирует Брауна GrandPX.News.
- 24 мая 2019
-
14:20
-
14:10
-
13:37
-
12:20
-
11:50
-
11:14
-
11:11
-
10:56
-
10:25
-
09:29
-
01:06
-
00:55
-
00:24
-
00:09
- 23 мая 2019
-
23:59
-
22:56
-
22:27
-
21:56
-
21:22
-
21:12
-
20:50
-
20:48
-
20:41
-
20:39
-
20:27
-
20:22
-
20:13
-
20:07
-
19:37
-
19:11
-
19:05
-
19:03
-
19:01
-
18:13
-
18:11