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Моторный регламент Формулы-1 могут изменить в 2025 году

Моторный регламент Формулы-1 могут изменить в 2025 году
Авто / Формула-1 0

Руководство Формулы-1 может пересмотреть регламент, касающийся двигателей, в 2025 году. Существует принципиальная договорённость, что при кардинальной смене правил в 2021 году регламент в части двигателей практически не изменится, но моторы должны стать громче. Впрочем, как утверждает GrandPX.News, правила, касающиеся силовых установок, всё же могут изменить. Так, в Монако идёт обсуждение возможности внесения изменений с 2025 года.

Руководитель «Макларена» Зак Браун поддержал эту идею. По мнению Брауна, открытые правила позволят многим производителям разрабатывать силовые установки.

«Если у нас будет разнообразие моторов, производителей не станут ограничивать в плане количества цилиндров и так далее, то, возможно, гонки станут интереснее», — цитирует Брауна GrandPX.News.

Новый регламент Формулы-1, вероятнее всего, будет утверждён в октябре
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