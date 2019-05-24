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Расселл: не стоит списывать нынешний сезон «Уильямса» со счетов

Расселл: не стоит списывать нынешний сезон «Уильямса» со счетов
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал о перспективах «Уильямса» в текущем сезоне. Несмотря на неудачный старт, британец рассчитывает на улучшение ситуации. В пяти стартовых гонках сезона пилоты «Уильямса» не смогли опередить ни одного представителя других команд.

«Нет, сезон не стоит списывать со счетов. Факт заключается в том, что у нас было множество проблем, но мы считаем, что можем их устранить. На мой взгляд, в Барселоне была первая настоящая для нас гонка. В Австралии городская гонка, в Бахрейне очень специфическая трасса, в Китае было безумно холодно, а Баку — это Баку. Мы понимали, что наша машина там не подходит. Но в Барселоне, пожалуй, был первый настоящий тест. Мы отстали на 0,4 от следующего болида.

Сможем ли набрать очки в текущем сезоне? Никто не знает. Как я сказал, пока рано списывать нас со счетов. Думаю, мы можем чего-нибудь добиться в текущем сезоне. Да, нам есть что дорабатывать, но можно ли устранить отставание в 1,5 секунды? Пока не знаем», — приводит слова Расселла GPToday.

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