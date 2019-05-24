Хэмилтон признался, что его удивил отрыв «Мерседеса» во время практики в Монако

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что его удивило преимущество команды над конкурентами во время свободных практик в Монако, проходивших сегодня, 24 мая. Хэмилтон показал лучшее время в обеих практиках в четверг. Британец отметил отличную работу болида во время тренировки.

«Я остался полностью доволен работой машины. Мы вносили лишь небольшие изменения во время тренировок. Я был удивлён отрывом, который у нас получился во второй практике. Не знаю, может, Макс Ферстаппен не смог показать своё время, но наши результаты были фантастическими.

С каждым годом здесь скорость становится всё выше. Каждый раз, когда проезжаешь мимо барьеров, чувствуешь, что едешь быстрее», — приводит слова Хэмилтона Crash.