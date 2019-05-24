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«Уильямс» рассчитывает на значительные обновления к середине сезона

«Уильямс» рассчитывает на значительные обновления к середине сезона
Авто / Формула-1 0

Заместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс рассказала о проведении работ по доработке болида FW42. По словам Уильямс, в ближайшее время команда представит значительные обновления.

«Думаю, в Барселоне мы показали, что сокращаем отставание от других команд. Возможно, прогресс идёт медленно, но мы все понимаем, что на это требуется время. Безусловно, проделана большая качественная работа на заводе, которую, возможно, многие пока не видят. Специалисты, занимающиеся аэродинамикой, отлично поработали в аэротрубе. К середине сезона будет готово большое обновление. Надеемся, что оно положительно скажется на результатах.

Наблюдаются признаки улучшения ситуации. Думаю, в команде появились поводы для позитива. С боевым духом всё в порядке. И мы можем просить от членов команды лишь этого: продолжать упорно работать, бороться и не сдаваться», — приводит слова Уильямс FormulaSpy.

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