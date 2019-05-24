Уэббер: в скором времени «Феррари» нужно будет переключиться на следующий сезон

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер считает, что команда «Феррари» в скором времени вынуждена будет сосредоточиться на подготовке к следующему сезону.

«Если доминирование „Мерседеса“ продлится ещё один месяц, „Феррари“ в определённый момент необходимо будет фокусироваться на следующем сезоне. Если после Гран-при Канады они по-прежнему будут пытаться догнать „Мерседес“, значит у них большие проблемы. У „Мерседеса“ отличная организация, особенно это касается дня гонки. Они выглядят уверенно и расслабленно, кажется, что команда безупречна даже в условиях жёсткого прессинга.

К сожалению для «Феррари», баланс «Мерседеса» настолько хорош, что их машина быстра на любых трассах. «Феррари» же, напротив, создаёт впечатление команды, где царит дезорганизация. Кажется, что они в большей степени просто реагируют на происходящее. Что касается Феттеля, я вижу у него две проблемы. Дело не только в том, что его машина недостаточно быстра, суть в том, что у него ещё и чертовски быстрый напарник по команде. Даже если бы у Феттеля был отличный болид, ему бы пришлось разделять победы с Леклером. С учётом же отсутствия успехов давление только растёт. Думаю, Феттель силён, чтобы отреагировать на такой прессинг, но ему нужна серьёзная поддержка от команды», — приводит слова Уэббера GrandPrix.