В «Ред Булл» разработали «аэроэкран» для IndyCar
Компания Red Bull Advanced Technologies, входящая в структуру команды «Ред Булл», разработала систему защиты для болидов IndyCar «Аэроэкран». Она будет призвана снизить риск травм от попадания обломков и прочих объектов на трассе. Эксплуатация системы на постоянной основе начнётся уже с 2020 года. Таким образом, в американской серии вслед за Формулой-1 приняли решение усовершенствовать систему защиты пилотов. Напомним, в Формуле-1 команды пользуются системой «гало».
В «Ред Булл» и в руководстве IndyCar выразили удовлетворение сотрудничеством и подчеркнули его высокий потенциал, сообщает пресс-служба австрийской команды.
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