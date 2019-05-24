Маркелов: дал всем обратно себя обогнать, но все равно получил штраф — странно

Российский гонщик Артём Маркелов, вернувшийся в Формулу-2 на один этап в Монако, прокомментировал финиш в первой гонке на седьмой позиции после старта с 11-го места.
«Счастлив, что смог вернуться, пусть и на одну гонку. Мне очень нужны были эти эмоции, потому что после гонок в Супер Формуле руки до сих пор трясутся и хочется всё разломать. Опять же, очень рад, что вернулся в Европу, финишировал седьмым в первой гонке и буду стартовать с первого ряда. Возможно, получится побороться за победу», — заявил Маркелов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.
Россиянин прокомментировал старт гонки, когда он срезал первый поворот и позднее получил за это 10-секундный штраф от стюардов: «На самом деле, там была возможность не уходить с трассы. Просто у меня заблокировались колёса. Был риск влететь в тех, кто был впереди, поломать крыло или же вообще оказаться в стене. Чтобы этого избежать, решил свернуть на линию пит-лейн, за счёт чего, конечно, обогнал много людей. Но потом дал им себя обогнать обратно. А потом всё равно получил штраф в 10 секунд, что очень странно».
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