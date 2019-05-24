Перед стартом Гран-при Монако память Лауды почтят минутой молчания

Организаторы Гран-при Монако намерены воздать дань памяти трёхкратному чемпиону мира Формулы-1 Ники Лауде, который скончался 20 мая на 71-м году жизни.

Так, в 14:53, за несколько минут до старта гонки, на решётке пройдёт минута молчания, сообщает пресс-служба чемпионата. Подчёркивается, что в Ф-1 выступили с обращением к болельщикам. Посетителям Гран-при Монако предлагается почтить память Лауды использованием красных кепок или баннеров, или просто овациями.

Также в Формуле-1 обратились к владельцам стоящих в гавани яхт с предложением использовать громкие сигналы своих плавсредств.

Серьёзное ухудшение здоровья Лауды началось в августе 2018 года, тогда он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этого. Незадолго до кончины сообщалось, что Лауда проходит гемодиализ.