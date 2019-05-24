В ФИА отказались от идеи внедрения стандартных коробок передач

В феврале 2019 года в СМИ активно обсуждалась новость о том, что руководство ФИА активно работает над внедрением стандартной коробки передач в Формуле-1. Более того, в ФИА по этому вопросу уже открыли тендер к 2021 году, ожидалось, что на нём изберут единого поставщика коробок передач с 2021 по 2024 годы. Целью этого нововведения называлось снижение финансовых затрат командами.
Однако сегодня, 24 мая, стало известно, что в ФИА всё же решили отказаться от стандартной коробки передач, сообщает пресс-служба организации. Проанализировав полученную информацию, в ФИА пришли к выводу, что снижение расходов будет проведено за счёт других решений. Также учли и то, что технология производства компонентов вышла примерно на одинаковый уровень у всех поставщиков.
Также сообщается, что в ФИА не исключают пересмотр решения о введении единого поставщика колёсных дисков и тормозов с 2021 года.
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