Гьотто дисквалифицирован из протокола первой гонки в Монако

Сегодня, 24 мая, в Монако прошла первая гонка этапа Формулы-2. Победителем стал Ник де Врис, второе место досталось Луке Гьотто, третьим финишную черту пересёк Нобухару Мацусита. Однако уже после завершения гонки её результаты были пересмотрены. Лука Гьотто был дисквалифицирован за несоответствие машины техническому регламенту. Таким образом, на второе место переместился Мацусита, на третье — Сержио Сетте Камара. Артём Маркелов переместился на шестое место и теперь будет стартовать во второй гонке не со второго, а с третьего места.

Также изменения повлияли и на положение Никиты Мазепина, поднявшегося на десятое место, что принесло ему одно очко.

Кроме перестановок был подан протест и на результаты всей гонки, сообщает пресс-служба серии. Дело в том, что после рестарта болидам, оказавшимся позади на один круг, не дали возможности вернуться в круг с лидерами. Стюарды признали ошибочность такого течения событий, но найти выход из ситуации не смогли и оставили итоги гонки без изменений.