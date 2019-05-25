Шумахер рассказал об аварии с Кальдерон в гонке Формулы-2 в Монако

В ходе первой гонки Формулы-2 в Монако на трассе произошла авария Мика Шумахера с Татьяной Кальдерон. В одном из эпизодов немец зацепил машину соперницы, после чего гонщицу развернуло поперёк полотна, а её автомобиль заблокировал трассу. Инцидент привёл к красным флагам, а Шумахер позже получил штрафной проезд по пит-лейн. Мик в итоге классифицирован на 14-м месте. После завершения гонки немец рассказал о том инциденте.

«Когда я настиг Татьяну, я был приблизительно на две секунды быстрее и знал, что мне нужно атаковать. На том отрезке трассы она была достаточно медленной и ситуация можно было назвать „сейчас или никогда“. С этого момент гонка, очевидно, была испорчена. Конечно, это было не то, чего мы ждали, но это Монако. Здесь особенная трасса. Нам удалось проехать много кругов, я чувствовал себя комфортно и был быстр. Так что попробуем вернуться в борьбу во второй гонке», — приводит слова Мика Шумахера пресс-служба его команды.