В «Макларене» не думают, что их отношения с Алонсо испорчены

Руководитель «Макларена» Зак Браун считает, что, несмотря на провал в квалификации «500 миль Индианаполиса», команда не испортила отношения с Фернандо Алонсо.
«Фернандо Алонсо был очень разочарован. Мы подвели его, он явно заслуживал участвовать в гонке. То, что он будет делать после участия в «24 часах Ле-Мана», — это дело Фернандо. У нас есть с ним контракт на некоторые мероприятия «Макларена».
Я думаю, что после таких эмоциональных моментов, как провал в квалификации «500 миль Индианаполиса», вам нужно время подумать. Давайте подождём и посмотрим, что Фернандо может сделать в будущем, и было бы здорово, если бы это было согласовано с действиями «Макларена». Думаю, что он до конца не определился с тем, что он планирует делать дальше, так что мы ещё поговорим, когда увидимся в Ле-Мане», — приводит слова Зака Брауна GrandPrix.
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