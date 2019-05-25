Источник: де Врис стал пилотом симулятора «Мерседеса»

Нидерландский гонщик Формулы-2 Ник де Врис подписал контракт с «Мерседесом», где будет работать пилотом симулятора, сообщает De Telegraaf.



Ранее 24-летний голландец заявил, что хочет повторить путь Джорджа Расселла, Ландо Норриса и Александера Албона, которые перешли из Формулы-2 в Формулу-1. Тогда де Врис заметил, что считает себя не менее классным пилотом, чем те, кого он назвал.



Стоит отметить, что де Врис до конца апреля 2019 года работал пилотом симулятора другой команды Формулы-1 — «Макларена».



В нынешне сезоне Формулы-2 Ник де Врис занимает вторую строчку в чемпионате пилотов, уступая лидеру, Николасу Латифи, всего одно очко. На счету нидерландского гонщика две победы и одно второе место.

Де Врис больше не будет пилотом по работе на симуляторе «Макларена»