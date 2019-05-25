Liberty Media хочет, чтобы 75% трансляций Формулы-1 были бесплатными

Liberty Media, владелец прав на Формулу-1, хочет увеличить количество бесплатных трансляций «Королевских гонок». В Великобритании изменения могут вступить в силу лишь после 2024 года. Текущее соглашение Формулы-1 и Sky Sports действует ещё пять лет.

«Текущая ситуация (падение телерейтингов. — Прим. «Чемпионата») нас беспокоит. И речь идёт не только о Великобритании, но и обо всём мире. В идеальной ситуации мы бы хотели, чтобы 75% всех Гран-при транслировались бесплатно.

Мы бы хотели также, чтобы гонки были менее предсказуемыми. Мне нравится работа Льюиса Хэмилтона, но хотелось бы, чтобы на пьедестал поднимались и другие гонщики.

Три худшие команды английской Премьер-лиги понимают, что им не по силам выиграть чемпионский титул. Но они играют с «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и другими клубами. Они могут победить их или набрать очки. В Формуле-1, к сожалению, совсем другая ситуация», — приводит слова коммерческого директора Формулы-1 Шона Братчеса Planet F1.