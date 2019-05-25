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Хюлькенберг сохраняет оптимизм после практики в Монако

Хюлькенберг сохраняет оптимизм после практики в Монако
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг заявил, что плохие результаты в практике Гран-при Монако не повлияли на его оптимизм перед квалификацией. По мнению немецкого гонщика, у «Рено» есть шансы, чтобы удачно выступить.

«Моей езде на «софте» помешал большой трафик. Но у меня были хорошие круги, мне мешали ребята, находившиеся в середине.

Пока складывается впечатление, что у нас всё в порядке. Конечно, пилоты всегда хотят чувствовать уверенность перед гонкой на уличной трассе, как в Монако. Если честно, я чувствовал такую уверенность во время практики, так что всё в порядке.

Квалификация очень важна. Особенно в первом сегменте квалификации на трассе всегда много движения, это одна из особенностей Монако. Нужно приложить максимум усилий.

Хорошо, что в пятницу у нас выходной, можно собрать всю необходимую информацию и лучшим образом произвести настройки перед субботой и воскресеньем», — цитирует Хюлькенберга пресс-служба Формулы-1.

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