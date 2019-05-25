Леклер — лучший в третьей тренировке Гран-при Монако, Квят — 7-й

В Монте-Карло завершилась вторая тренировочная сессия Гран-при Монако. Лучшее время показал гонщик «Феррари» Шарль Леклерн. Второй результат — у пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, третьим стал его напарник Льюис Хэмилтон.



Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал седьмой результат, его напарник Александер Албон показал десятое время.



Себастьян Феттель в ходе тренировки разбил машину в первом повороте и большую часть практики пропустил.



Формула-1. Гран-при Монако. Третья свободная практика



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.11.265

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,05

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,213

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,274

5. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,473

6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +0,905

7. Даниил Квят («Торо Россо») — +0,929

8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,005

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,043

10. Александер Албон («Торо Россо») — +1,073

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,224

12. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,254

13. Ромен Грожан («Хаас») — +1,301

14. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,318

15. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,597

16. Ландо Норрис («Макларен») — +1,649

17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,967

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,357

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,821

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,040