Смоляр: круто быть на подиуме в Монако, но есть огромное желание выиграть гонку

Пилот молодёжной программы SMP Racing и команды R-ace GP Александр Смоляр поделился эмоциями после первой гонки Формулы «Рено» в Монако, где он занял второе место вслед за Виктором Мартинсом из MP Motorsport.



В общем зачёте россиянин идёт третьим, отставая на 11 и 10 очков от первого и второго места соответственно. Завтрашнюю гонку в Монако Смоляр начнёт с поула.



«Конечно, это круто. Без вопросов вообще. Я очень радовался, но результат гонки был очевиден до старта, потому что единственной, по сути, возможностью выйти на первое место был сам старт. Но обладатель поула хорошо рванул с места, и у меня не было вариантов выйти вперёд. Дальше уже не получилось совершить обгон. Это Монако, так что ожидал чего-то подобного. Радость от второго места идёт с огромным желанием выиграть вторую гонку здесь, где я стартую с поула.



Формула-2 показала, что в Монако тоже можно обгонять? У Ф-2 есть система DRS, а у нас — нет. Плюс у них есть пит-стопы, которые тоже влияют на возможность совершать обгоны. У нас тоже были обгоны, но в середине и конце пелотона. На первых кругах я был близко к лидеру — Виктору Мартинсу, но слипстрима не хватало, чтобы подобраться на дистанцию реальной атаки. Лезть в какой-то совсем уж безумный риск я не хотел. Было правильнее привезти домой подиум и хорошие очки», — передаёт слова Смоляра корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.