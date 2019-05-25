«Рено» подготовит обновления к Гран-при Франции

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что команда подготовит ряд важных обновлений к Гран-при Франции. В нынешнем сезоне «Рено» столкнулся с трудностями, связанными с работой силовой установки.

«Думаю, справедливо сказать, что мы отстаём от графика. Мы отставали всю зиму, пытались нагнать. На то были свои причины, нам не удавалось всё делать по расписанию. Мы не смогли начать своевременную разработку аэродинамических частей.

Производство простаивает, так как разработка дизайна заняла больше времени, чем планировалось. Двигатель будет в полном порядке уже к Гран-при Франции. Также мы рассчитываем на ряд важных обновлений, направленных на улучшение аэродинамики. Также мы представим и другие обновления, работа над которыми не была завершена вовремя», — приводит слова Абитебуля F1i.