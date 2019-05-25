Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако, Квят — восьмой

На городской трассе Монте-Карло завершилась квалификация Гран-при Монако. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал восьмой результат, а другой гонщик итальянской команды, Александер Албон, стал десятым. Отметим, что пилот «Феррари» Шарль Леклер, для которого Гран-при Монако является домашним, не пробился даже во второй сегмент и показал шестнадцатое время. Команда решила, что его первой попытки окажется достаточно, но в итоге монегаска выбили из топ-15.

Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.10,166

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,086

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,475

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,781

5. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,875

6. Кевин Магнуссен («Хаас») — +0,943

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,052

8. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,105

9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,251

10. Александер Албон («Торо Россо») — +1,487



Не вышли в третий сегмент:



11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.11,670

12. Ландо Норрис («Макларен») — 1.11,724

13. Ромен Грожан («Хаас») — 1.12,027

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.12,115

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.12,185



Не вышли во второй сегмент:



16. Шарль Леклер («Феррари») — 1.12,149

17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.12,233

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.12,846

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.13,477

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.13,751.