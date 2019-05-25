Ферстаппен: допустил ошибку на последнем круге, но не стал упираться

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о результатах квалификации Гран-при Монако. В её ходе голландец показал третье время, уступив лишь дуэту из «Мерседеса».

«Мерседесы», как обычно, слишком быстры. Мой же круг не был идеальным, но вполне нормальным. Я допустил небольшую ошибку в первом повороте во время последней попытки, поэтому не стал упираться дальше, потому что понимал, что быстрее уже не проеду. В целом доволен, что попал в топ-3. Для «Ред Булл» это был максимум", — передаёт слова голландского спортсмена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напарник Ферстаппена по команде Пьер Гасли снова уступил Максу и будет принимать старт с пятой позиции. Напомним, поул достался Льюису Хэмилтону.