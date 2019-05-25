Боттас: разочарован тем, что не завоевал поул

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что он остался разочарован результатами квалификации Гран-при Монако. По итогам сессии финн занял второе место. таким образом, прервалась его серия побед в квалификациях, которая длилась три этапа.

«Разочарован тем, что не завоевал поул. Но в гонке может случиться всё, что угодно, так что нет смысла сдаваться и опускать руки уже в субботу. Здорово было бы стартовать с поула, но я не сдамся», — приводит слова Боттаса BBC.

Победу в квалификации завоевал напарник Боттаса по команде Льюис Хэмилтон, а с третьей позиции будет стартовать гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Перед гонкой Гран-при Монако Валттери Боттас занимает второе место в общем зачёте, отставая от того же Льиюса Хэмилтона на 7 очков.