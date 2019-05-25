Вольф посочувствовал Леклеру

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал очередную удачную квалификационную сессию для своих пилотов, которые заняли первый ряд на Гран-при Монако. Также функционер не обошёл стороной ситуацию с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером, который фактически из-за решения команды не пробился даже во второй сегмент сессии.

«Я сожалею о ситуации с Леклером. Это его домашний этап и он должен был бы сражаться за первые места. В конце концов, всё сложилось удачно для нас и я очень счастлив. Валттери показал отменную первую попытку в заключительном сегменте, что касается его второго круга, то не знаю, помешал ли ему трафик или это был просто плохой круг. Погодные условия завтра? Из того, что слышал я, вероятность дождя завтра 60%. Но прогноз продолжает меняться», — приводит слова Вольфа BBC.