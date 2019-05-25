Феттель пожаловался на работу шин

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Монако, по итогам которой ему удалось показать четвёртое время. По словам немца, машина не была идеальной, в частности это касается работы шин.
«Не хочу никого винить в том, что произошло в ходе свободной практики. Я ничего не мог поделать. Что касается машины, то нам было сложно заставить работать шины и ощущения от болида были не лучшими. Особенно трудно было с передними шинами. Нам нужно понять причины проблем. Сейчас всё так, как есть, и мы должны это принять, даже если мы этого и не хотим», — приводит слова немца BBC.
Победу в квалификации Гран-при Монако завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Напарник Феттеля по команде Шарль Леклер примет старт лишь с 16-й позиции.
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