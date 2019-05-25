Квят: приятно в третий раз подряд попасть в решающий сегмент, я удовлетворён

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Монако Формулы-1.
«Мне кажется, всё прошло неплохо. Могу сказать, что удовлетворён её итогами. В первой части квалификации мне удалось пройти несколько неплохих кругов, и это придало уверенности и понимания, где искать предел. В четверг всё выглядело не так идеально, так что благодарен парням в команде, которые помогли исправить ситуацию. Сегодня мне было комфортно за рулём.
Я бы не сказал, что после четверга так уж сильно меняли баланс машины. На бумаге всё выглядело гораздо хуже, чем было на самом деле. Четверг в Монако всегда сложный день, кто-то рискует больше, кто-то — меньше. В любом случае, здорово, что команда так отреагировала и изменила ситуацию к лучшему.
Конечно, приятно в третий раз подряд попасть в решающий сегмент. На самом деле и в начале сезона всё могло быть столь же удачно. Возможно, сказался перерыв в полтора года, когда меня не было в паддоке. Всё-таки нужно было время, чтобы вернуться в строй на 100 процентов, не буду этого отрицать. В последних трёх гонках наконец-то всё сложилось воедино. Очень надеюсь, что мы будем продолжать в том же стиле», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
- 25 мая 2019
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