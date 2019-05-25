Риккардо: мы внесли смелые изменения перед квалификацией
Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Монако Формулы-1. Напарник Риккардо Нико Хюлькенберг стал 11-м.
«Если бы в четверг мне сказали: „Даниэль, ты квалифицируешься седьмым“, вы бы увидели большую улыбку. Я должен быть доволен этим результатом. У нас было немало работы после четверга. Думаю, мы сделали шаг вперёд сегодня с утра, но этого было недостаточно. Мы внесли некоторые смелые изменения перед квалификацией. Думаю, я выполнил свою работу, и это хорошо. В инженерном плане команда тоже хорошо поработала, добилась хорошего прогресса после четверга, так что седьмое место — хорошая награда», — приводит слова Риккардо GPBlog со ссылкой на Ziggo Sport.
- 25 мая 2019
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