Риккардо: мы внесли смелые изменения перед квалификацией

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Монако Формулы-1. Напарник Риккардо Нико Хюлькенберг стал 11-м.



«Если бы в четверг мне сказали: „Даниэль, ты квалифицируешься седьмым“, вы бы увидели большую улыбку. Я должен быть доволен этим результатом. У нас было немало работы после четверга. Думаю, мы сделали шаг вперёд сегодня с утра, но этого было недостаточно. Мы внесли некоторые смелые изменения перед квалификацией. Думаю, я выполнил свою работу, и это хорошо. В инженерном плане команда тоже хорошо поработала, добилась хорошего прогресса после четверга, так что седьмое место — хорошая награда», — приводит слова Риккардо GPBlog со ссылкой на Ziggo Sport.