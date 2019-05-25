Хэмилтон — о решающей попытке в квалификации: этот круг был для Лауды
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал успешное выступление в квалификации Гран-при Монако, в ходе которой ему удалось завоевать 85-й поул в карьере. Победу британец посвятил трёхкратному чемпиону мира Ники Лауде, который ушёл из жизни 20 мая.
«Первые две тренировки прошли хорошо. Но сегодня машина и близко не была так хороша, как в четверг. Я испытывал проблемы и пытался понять их суть. Я рисковал и уверен, что несколько раз был близок к тому, чтобы задеть стены, но другого выхода не было.
Могу сказать, что у меня никогда не было идеального круга в Монако, но сегодняшняя попытка была близка к идеалу. Этот круг был для Лауды", — приводит слова британского пилота F1i.
- 25 мая 2019
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