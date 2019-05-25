Юбер выиграл спринт Формулы-2 в Монако, Маркелов — 4-й, Шумахер — 11-й

Антуан Юбер из команды BWT Arden выиграл субботний спринт Формулы-2 в Монако. Француз стартовал с «реверсивного» поула, сохранил лидерство на старте и лидировал на протяжении всей дистанции. На последних кругах темп француза упал, из-за чего у Луи Делетраза появился шанс провести атаку, но Юбер отстоял позицию и завоевал свою первую победу в Формуле-2.
На третье место прорвался китайский гонщик Чжоу Гуаньюй, а четвёртым финишировал Артём Маркелов, который в этот уик-энд заменяет в MP Motorsport Джордана Кинга. Топ-5 замкнул Дориан Бокколаччи.
Победитель первой гонки этапа Ник де Врис финишировал на седьмой позиции и набрал два очка, в то время как лидер чемпионата Николас Латифи занял только десятое место, но набрал два бонусных очка за быстрейший круг и сохранил позицию.
Россиянин Никита Мазепин при старте с десятого места поднялся на восьмую позицию и набрал ещё одно очко в зачёт чемпионата. Мик Шумахер финишировал 11-м, вне очковой зоны.
Заезд дважды прерывался автомобилем безопасности: сначала в отбойник врезалась Татьяна Кальдерон, а спустя несколько кругов в шпильке «Гранд Отель» столкнулись Лука Гьотто и Махавир Рагунатан.
Следующий этап Формулы-2 пройдёт 22-23 июня в Ле-Кастелле.
Формула-2. Монако, вторая гонка (топ-10)
1. Антуан Юбер (BWT Arden) — 30 кругов
2. Луи Делетраз (Carlin) +0,0
3. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) +0,9
4. Артём Маркелов (MP) +2,4
5. Дориан Бокколаччи (Campos) +13,6
6. Сержио Сетте Камара (DAMS) +16,3
7. Ник де Врис (ART) +16,9
8. Никита Мазепин (ART) +17,3
9. Нобухару Мацусита (Carlin) +18,7
10. Николас Латифи (DAMS) +19,3
11. Мик Шумахер (Prema) +21,5.
Положение в чемпионате (топ-10)
1. Николас Латифи (DAMS) — 95 очков
2. Ник де Врис (ART) — 94
3. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) — 67
4. Джек Эйткен (Campos) — 62
5. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) — 54
6. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 52
7. Антуан Юбер (BWT Arden) — 46
8. Луи Делетраз (Carlin) — 34
9. Дориан Бокколаччи (Campos) — 30
10. Нобухару Мацусита (Carlin) — 26…
13. Артём Маркелов (MP) — 16…
15. Мик Шумахер (Prema) — 14…
17. Никита Мазепин (ART) — 6.
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