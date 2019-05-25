Юбер выиграл спринт Формулы-2 в Монако, Маркелов — 4-й, Шумахер — 11-й

Антуан Юбер из команды BWT Arden выиграл субботний спринт Формулы-2 в Монако. Француз стартовал с «реверсивного» поула, сохранил лидерство на старте и лидировал на протяжении всей дистанции. На последних кругах темп француза упал, из-за чего у Луи Делетраза появился шанс провести атаку, но Юбер отстоял позицию и завоевал свою первую победу в Формуле-2.



На третье место прорвался китайский гонщик Чжоу Гуаньюй, а четвёртым финишировал Артём Маркелов, который в этот уик-энд заменяет в MP Motorsport Джордана Кинга. Топ-5 замкнул Дориан Бокколаччи.



Победитель первой гонки этапа Ник де Врис финишировал на седьмой позиции и набрал два очка, в то время как лидер чемпионата Николас Латифи занял только десятое место, но набрал два бонусных очка за быстрейший круг и сохранил позицию.



Россиянин Никита Мазепин при старте с десятого места поднялся на восьмую позицию и набрал ещё одно очко в зачёт чемпионата. Мик Шумахер финишировал 11-м, вне очковой зоны.



Заезд дважды прерывался автомобилем безопасности: сначала в отбойник врезалась Татьяна Кальдерон, а спустя несколько кругов в шпильке «Гранд Отель» столкнулись Лука Гьотто и Махавир Рагунатан.



Следующий этап Формулы-2 пройдёт 22-23 июня в Ле-Кастелле.



Формула-2. Монако, вторая гонка (топ-10)



1. Антуан Юбер (BWT Arden) — 30 кругов

2. Луи Делетраз (Carlin) +0,0

3. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) +0,9

4. Артём Маркелов (MP) +2,4

5. Дориан Бокколаччи (Campos) +13,6

6. Сержио Сетте Камара (DAMS) +16,3

7. Ник де Врис (ART) +16,9

8. Никита Мазепин (ART) +17,3

9. Нобухару Мацусита (Carlin) +18,7

10. Николас Латифи (DAMS) +19,3

11. Мик Шумахер (Prema) +21,5.



Положение в чемпионате (топ-10)



1. Николас Латифи (DAMS) — 95 очков

2. Ник де Врис (ART) — 94

3. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) — 67

4. Джек Эйткен (Campos) — 62

5. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) — 54

6. Сержио Сетте Камара (DAMS) — 52

7. Антуан Юбер (BWT Arden) — 46

8. Луи Делетраз (Carlin) — 34

9. Дориан Бокколаччи (Campos) — 30

10. Нобухару Мацусита (Carlin) — 26…

13. Артём Маркелов (MP) — 16…

15. Мик Шумахер (Prema) — 14…

17. Никита Мазепин (ART) — 6.