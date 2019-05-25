Гасли — о пятом месте: я бы хотел опередить Себа

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Монако.



«Это была хорошая квалификация, и пятое место — это довольно хорошо. Я бы хотел опередить Себа, который был на четвёртом месте всего на десятую быстрее, но я был не совсем удовлетворён своим кругом, были проблемы с тем, чтобы собрать все секторы. Вы можете видеть, что ситуация становится лучше, но, конечно, ещё можно прибавить. Нужно продолжать работать с инженерами, пытаясь найти баланс, который позволит мне извлечь максимум из себя. Завтра есть шанс на дождь, против которого я не возражаю, ведь он бы сделал всё весьма интересным. Думаю, мы были довольно хороши на длинных отрезках, но главным шансом для нас будет старт, где, надеюсь, мы сможем отыграть места», — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».