Норрис: ошибка стоила мне выхода в третий сегмент квалификации

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги квалификации Гран-при Монако. Британец показал в ней двенадцатый результат. По его словам, выйти в третий сегмент ему помешала собственная ошибка.

«В целом, полагаю, это была достаточно достойная квалификация. Особенно если учитывать то, что это был мой первый опыт в Монако в Формуле-1. В ходе третьей тренировки я испытывал трудности. Вероятно, мы выбрали неправильное направление, поэтому решили вернуться к настройкам, использовавшимся в четверг. Было не совсем понятно, как поведёт себя машина, но после первых двух тренировок у меня были некоторые соображения.

В решающей попытке второго сегмента я допустил ошибку в первом повороте, что стоило мне выхода в финал квалификации. Как бы то ни было, мы прибавили и я чувствовал себя уверенно», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».