Бинотто назвал «ошибкой» произошедшее с Леклером и объяснил её причины

Сегодня, 25 мая, в Монте-Карло состоялась квалификация Гран-при Монако. Самым громким её событием стал невыход даже во второй сегмент квалификации Шарля Леклера. Команда не дала монегаску провести ещё одну попытку, и в итоге он показал лишь пятнадцатое время. После завершения сессии монегаск заявил, что потребует объяснений от руководства. Глава «Скудерии» Маттиа Бинотто назвал всё произошедшее «ошибкой».

«Конечно, это не самый удачный день для нас. Мы совершили ошибку и ничего больше, именно так называется то, что случилось сегодня. Мы неправильно рассчитали время, которое позволит выйти во второй сегмент. Подсчёты базируются на том, что мы видим на трассе, на времени наших соперников на секторах. Когда проводим расчёты, запас достаточно хорош, чтобы допустить любые варианты. Но сегодня он был недостаточным, и на то было две причины.

Во-первых, трасса стала быстрее за очень короткий промежуток времени, во-вторых, вне всяких сомнений, в Монако нужно было отталкиваться от большего запаса. Мы не приняли во внимание способность пилотов прибавлять в уверенности в Монако», — приводит слова Бинотто RaceFans.