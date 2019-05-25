Райкконен: мы были недостаточно быстры, всё просто
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Монако. По итогам сессии финн показал четырнадцатое время.
«Всё просто: мы были недостаточно быстры. Мы сумели проехать в квалификации наш быстрейший круг уик-энда, но остальные автомобили прибавили намного сильнее, чем мы. У нас были проблемы с балансом машины. Когда у меня было сцепление в передней части машины, „уходила“ задняя, а когда я решил проблемы с задом автомобиля, то некомфортным стало поведение передней части машины», — приводит слова финского пилота пресс-служба «Альфа Ромео».
Напарник Райкконена по команде Антонио Джовинацци показал пятнадцатое время, но после квалификации был оштрафован и примет старт с восемнадцатой позиции.
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