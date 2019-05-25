Марко считает, что Риккардо помешал Ферстаппену побороться за второе место

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен был способен побороться в квалификации Гран-при Монако за второе место. По мнению функционера, такой возможности его лишил бывший напарник голландца по команде, пилот «Рено» Даниэль Риккардо.

«Макс оказался в ловушке позади Риккардо во время круга выезда из боксов и, как следствие, не мог ехать достаточно быстро, чтобы прогреть резину. В результате в первом секторе в ходе быстрого круга он потерял 0,3 секунды», — приводит слова Марко GPFans.

Макс Ферстаппен примет старт в гонке Гран-при Монако с третьей позиции. Даниэль Риккардо квалифицировался седьмым, но из-за штрафа Пьера Гасли будет стартовать с шестого места.