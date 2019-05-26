Хэмилтон прокомментировал ситуацию с вылетом Леклера в первом сегменте

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о ситуации, произошедшей с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером в ходе квалификации Гран-при Монако. Напомним, что монегаск, в связи с ошибочной тактикой «Скудерии», не сумел выйти даже во второй сегмент сессии.
«Иногда такое случается. У вас минимум времени, команда делает прогноз, предсказывает, что трасса станет быстрее, после чего вы выезжаете на трассу, устанавливаете время и вам говорят, что вы в безопасности. Во время моей первой попытки мне сказали, что моего круга хватит для дальнейшей борьбы, но сообщили, что если я останусь на трассе, то могу проехать лучше. Я решил остаться и посмотреть, станет ли трасса лучше.
В «Феррари» же решили рискнуть, мы не рискуем таким образом. Мы постоянно сидим и всё обсуждаем, вплоть до третьего сегмента. Мы говорим о времени, подготовки и о том, что мы собираемся делать, это очень важно. У нас отличная команда, которая не допускает ошибок", — приводит слова британца RaceFans.
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