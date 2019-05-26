Бинотто отрицает, что квалификация Леклера была испорчена из-за Феттеля

Вчера, 25 мая, квалификация Гран-при Монако ознаменовалась сенсационным невыходом пилота «Феррари» Шарля Леклера во второй сегмент квалификации. Монегаск показал шестнадцатый результат. Провал был обусловлен неверной тактикой, выбранной «Скудерией». Отвечая на вопрос, не стала ли ошибка следствием повышенного внимания к результатам Феттеля и, соответственно, халатного отношения к квалификации Леклера, руководитель команды Маттиа Бинотто исключил такой вариант.

«Это совсем не так. У нас две полноценные команды, по одной на каждого пилота. Так что мы не могли испортить квалификацию таким образом. Отношение к обоим пилотам было одинаковым», — приводит слова функционера Crash.

Напомним, из-за штрафа Антонио Джовинацци Леклер примет старт с пятнадцатого места.