Магнуссен покинет Формулу-1, если потеряет надежду стать чемпионом

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что он не сможет долго себя мотивировать бороться в Формуле-1 за звание «лучшего среди остальных». Датчанин дал понять, что в случае если надежды на завоевания титула уйдут, он покинет Формулу-1.
«В долгосрочной перспективе я не смогу себя долго мотивировать в борьбе за седьмое место и звание „лучшего среди остальных“. Я могу это делать до тех пор, пока буду думать, что завоевания титула возможно. Если я потеряю веру в это, я пойду в другую серию, где возможности машин более равны, где будут сильные соперники и классные автодромы», — приводит слова Магнуссена GPblog.
За годы выступлений в Формуле-1 лучшим результатом Магнуссена по итогам сезона стало девятое место в 2018 году. В нынешнем чемпионате, после пяти этапов, он занимает седьмую позицию.
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