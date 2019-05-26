Магнуссен покинет Формулу-1, если потеряет надежду стать чемпионом

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что он не сможет долго себя мотивировать бороться в Формуле-1 за звание «лучшего среди остальных». Датчанин дал понять, что в случае если надежды на завоевания титула уйдут, он покинет Формулу-1.

«В долгосрочной перспективе я не смогу себя долго мотивировать в борьбе за седьмое место и звание „лучшего среди остальных“. Я могу это делать до тех пор, пока буду думать, что завоевания титула возможно. Если я потеряю веру в это, я пойду в другую серию, где возможности машин более равны, где будут сильные соперники и классные автодромы», — приводит слова Магнуссена GPblog.

За годы выступлений в Формуле-1 лучшим результатом Магнуссена по итогам сезона стало девятое место в 2018 году. В нынешнем чемпионате, после пяти этапов, он занимает седьмую позицию.