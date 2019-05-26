Мазепин: судьи сделали всё с точностью до наоборот

Российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин подвёл итоги этапа в Монако. В основной гонке россиянин финишировал на десятой позиции, а в спринтерской — на восьмой.



«С одной стороны, исходя из тех гонок, которые у меня были в этом году, это был наиболее полноценный уик-энд. Всё-таки два раза удалось финишировать в очках. До этого такого у меня не было. С другой стороны, нас по-прежнему преследуют трудности в квалификациях, которые скрывают наш реальный потенциал. На таких трассах, как Монако, где сложно обгонять, нам трудно забраться на те позиции, которые нужно. Плюс я уверен, что из-за заминки на пит-стопе в первой гонке в Монте-Карло, мы потеряли возможность финишировать в топ-8. Уверен, что с нашей скоростью во второй гонке мы могли бы претендовать на очень высокий результат», — заявил Мазепин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.



Также россиянин признался, что не понимает, почему после возобновления первой гонки ему и многим другим пилотам не позволили вернуться в один круг с лидерами перед уходом с трассы сейфти-кара.



«Нам ничего не объяснили. Думаю, что все, кто из-за этого проиграл в первой гонке, задаются тем же самым вопросом. Если исходить из гоночных правил, судьи сделали всё с точностью до наоборот. Конечно же, мне и другим гонщикам непонятно, почему мы остались в круге от других. Но я догадываюсь, что это было связано с плотным расписанием гоночного дня и плохой организацией. Остановка гонки была достаточно долгой, машины закатывали в паддок на протяжении очень длительного времени. Наошибались маршалы, в общем», — заключил Мазепин.