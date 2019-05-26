Буэми: Вернь и ди Грасси постоянно плачут

Вчера, 25 мая, в Берлине прошёл очередной этап Формулы-E. Победу в гонке одержал Лукас ди Грасси, второе место досталось Себастьену Буэми, тройку лучших замкнул Жан-Эрик Вернь. После трио лучших ответило на вопросы журналистов на пресс-конференции. В ходе общения ди Грасси и Вернь намекнули на нарушение технического регламента со стороны «Ниссана», цвета которого защищает Буэми. Эти мысли они мотивировали тем, что, в отличие от гонки, в квалификации машина очень сильна, что порождает сомнения в легальности двигателя. Буэми спокойно отреагировал на подобные предположения и высмеял соперников.

«Они постоянно плачут. Думаю, если бы вам нужно было подобрать несколько актёров, эти двое были бы очень хороши. Они постоянно на всё жалуются. Конечно, мы сильно выглядим в квалификации и плохо — в гонке, потому что мы недостаточно эффективны. Но они об этом не говорят. Им просто хочется поплакать из-за квалификации, но они не хотят говорить правду. Когда они быстрее, им всё равно, но, когда позади, они начинают плакать, словно дети», — приводит слова швейцарца Daily Express.

Буэми выиграл квалификацию Формулы-E в Берлине.